Vídeo impressionante registra momento em que cachorro urina em política no meio de um discurso

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um cachorro urina em uma política no meio de um discurso.

Como revelado pelo site Cooperativa, um cachorro “roubou a cena” durante transmissão no Facebook de inauguração de uma peça teatral em uma cidade na Argentina.

A prefeita Susana Prieto fez uma apresentação quando o animal apareceu no local e urinou na mulher.

O pequeno vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o momento ocorreu na cidade de Maimará. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

