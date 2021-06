Vídeo impactante registra momento em que fã provoca queda múltipla de ciclistas no Tour de France

Um vídeo impactante registrou o momento em que um fã provocou uma queda múltipla de ciclistas no Tour de France.

A competição sofreu a grande queda múltipla a cerca de 45 quilômetros da chegada da primeira etapa.

Como detalhado pelo site T13, o caso ocorreu no último sábado, a caminho de Landerneau, na França.

Um ciclista da equipe Jumbo, o alemão Tony Martin, nas primeiras posições do pelotão, acertou uma placa de um espectador que invadiu o espaço.

À medida que os primeiros caíam, vários outros também seguiam, formando uma enorme pilha na estrada estreita.

Ainda de acordo com as informações, o acidente deixou vários feridos. Confira registro compartilhado no Instagram:

