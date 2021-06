Vídeo impressionante registra momento em que avião arremete antes do pouso e ‘turbina’ acaba engolindo gaivotas.

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um avião arremete antes do pouso e o motor acaba engolindo algumas gaivotas.

Como detalhado nas redes sociais, o pequeno registro foi compartilhado no YouTube nesta semana.

O avião envolvido no incidente foi um Airbus A320 da companhia Scandinavian Airlines System (SAS).

Nas imagens, é possível ver a aproximação da aeronave, seguida de uma arremetida (procedimento padrão na aviação).

No entanto, o motor (popularmente chamado de turbina) suga as gaivotas, durante o procedimento.

Reprodução

O pequeno vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu na Noruega. Confira vídeo compartilhado no YouTube:

