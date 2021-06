Serial killer do DF teria sido visto novamente e perfil falso revela como Lázaro acompanhava as buscas

As buscas por Lázaro Barbosa, conhecido como o “serial killer do DF”, continuam em Cocalzinho de Goiás, no Distrito Federal. A operação que envolve equipes da força-tarefa começou o 19º dia com uma denuncia de um morador que revelou ter visto o suspeito e em uma mata próxima à BR-070.

A equipe da TV Anhanguera informou que o homem portava uma bicicleta, roupa branca e circulava pelo local as 7h da manhã.

Confira mais:

“Eu estava indo visitar uma irmã minha. Na subida, eu vejo um vulto de camisa branca, bermuda branca, parece que de sandália e uma bicicleta. Ele vinha de boa, quando ele me viu, a uma distância de uns 300 metros, ele virou o cão. Eu desci da bicicleta, vim andando e não vi mais nada. Ele está na mata, escondido. Eu acho que era o Lázaro”, reproduziu o G1.

Dão mais de 270 policiais envolvidos nas buscas, além de helicópteros, drones e cães farejadores envolvidos na operação para encontrar o acusado de matar uma família inteira em Ceilândia, além de sequestrar, balear e roubar durante a fuga.

Perfil fake de Lázaro no Instagram

De acordo com o jornal Correio Braziliense, Lázaro criou um perfil falso no Instagram. A conta foi identificada pelo serviço de inteligência da polícia a partir de um celular roubado pelo acusado em 15 de junho.

A rede social seguia a Polícia Militar de Goiás e a Polícia Federal, além de acompanhar as publicações de canais de TV, programas e jornalistas como Roberto Cabrini, Luiz Bacci e outros perfis de jornais ou notícias.

No dia 25 de junho, a atendente de uma padaria de Cocalzinho de Goiás, diz ter atentado Lázaro, que queria comprar salgados, mas saiu correndo ao notar que ela o reconheceu.

“Foi muito rápido e ele estava nervoso. Ele está bem diferente, está mais magro, está mais moreno, o cabelo está um pouco grande e ‘lambido’ para trás”, informou.