Marilyn Manson recebe ordem de prisão

O Departamento de Polícia de Los Angeles acaba de emitir um mandado de prisão para Marilyn Manson, cujo nome verdadeiro é Brian Hugh Warner.

De acordo com o portal 20 minutos, apesar dos diversos relatos de violência sexual, um incidente de 2019 veio à tona e o músico é acusado de agredir um cinegrafista durante um show em Gilford, New Hampshire.

O Chefe de Polícia de Gilford, Anthony Bean Burpee, chegou a um acordo com o advogado de Manson, Howard E. King, para que Manson se entregue à justiça nas próximas horas.

Em fevereiro de 2020, Evan Rachel Wood revelou que Manson, com quem ela namorava aos 18 anos, havia abusado dela diversas vezes.

“Ele abusou horrivelmente de mim durante anos. Ele fez uma lavagem cerebral em mim, ele me manipulou para me submeter”, acusou.

Chamando-o de um “homem perigoso”, a vítima teve as acusações reforçadas por Esmé Bianco, ex-parceira de Manson que também entrou com uma ação por abuso sexual.

O músico será julgado no Tribunal Distrital de Laconia, em New Hampshire, e se condenado, enfrentará uma sentença de prisão a ser determinada e uma multa de mais de US $ 2.000.

As investigações sobre o abuso sexual continuam. Manson foi demitido da série American Gods and Creepshow, e perdeu seu contrato a gravadora Loma Vista Recordings. Até agora, todas as acusações foram negadas pelo artista.