Vídeo surpreendente flagra ataque conjunto de leões contra búfalo; assista

Quando pensamos no reino animal, não são tão comuns os registros nos quais leões conseguem abater sozinhos grandes espécies como os búfalos. Contudo, quando atuam em grupo, tais felinos podem protagonizar ataques mortais. E se você ficou curioso, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram Nature Is Metal traz um exemplo disso.

Com mais de 450 mil visualizações em apenas 17 horas de publicada, a gravação mostra como um grupo de búfalos tenta fugir de leões, porém um deles é capturado e aos poucos, devorado pelos felinos.

Embora as tentativas do bovídeo em escapar, utilizando seu chifre para gerar algum tipo de “medo” nos leões, como se pode notar, isso não foi o suficiente para que ele escapasse de se converter na refeição dos felinos.

Aproveite e confira estas sugestões:

Vídeo é retrato da vida selvagem

Sabemos que as imagens podem ser consideradas fortes para alguns, de toda forma, como sempre alertado, cabe ressaltar que este é um reflexo da vida selvagem e da forma como os animais se comportam para garantir a sua sobrevivência.

Lembre-se também que em situações nas quais note algum tipo de animal selvagem, o correto é manter distância e contactar o serviço de proteção, que irá acolhê-lo e direcioná-lo para o local adequado.

Confira abaixo a gravação que tem repercutido entre os internautas. (Se não conseguir visualizá-la, acesse o link).

Veja mais registros da vida selvagem: