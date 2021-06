Vídeo registra aparição voraz de crocodilo para capturar isca; veja

Você possivelmente já deve ter assistido a algum registro no qual um crocodilo protagoniza um ataque contra outra espécie, não é mesmo? Mas e um vídeo em que este réptil é atraído intencionalmente, já viu?

Sobre a pergunta feita anteriormente, caso não tenha visto, uma gravação compartilhada pelo perfil do Instagram The Real Nature Page mostra justamente esta situação.

No vídeo, que já conta com milhares de curtidas em pouco tem publicado, é possível ver como o réptil é atraído com uma isca e realiza um salto voraz para tentar capturá-la.

Além das curtidas e visualizações, os internautas aproveitaram a oportunidade e compartilharam diversos comentários sobre o vídeo, deixando mensagens como:

“Graças a Deus eles têm braços pequenos”;

“A força dessa cauda”;

“Muito impressionante. Amei”;

“Ele começou a dançar dança do ventre”.

Quer ver como foi este momento que tem repercutido entre os internautas? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram em sua publicação original no perfil do @tbfrost. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

