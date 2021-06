Vídeo de galinha que luta contra cobra para defender pintinhos se torna viral no Twitter

Um vídeo que mostra como uma galinha luta para defender seus filhotes de uma cobra se tornou viral recentemente no Twitter. As imagens mostram como a ave assume postura de ataque e não cansa ao dar investidas repetidas vezes contra o reptil.

A espécie da cobra não é mencionada, mas é provável que se trate de uma cobra-rei, uma espécie venenosa e predadora que se alimenta de ovos, lagartos, pequenos aves ou mamíferos e também de outras cobras.

Confira como a mãe salva sua ninhada:

mother’s love ❤️

– Love is a stronger emotion than fear — Köksal Akın (@newworlddd555) June 16, 2021

De acordo com o portal News 18, muitos vídeos parecidos são postados na Internet e, enquanto alguns ficam impressionados com as cenas, outros criticam pelo fato da ação ser gravada e ninguém interferir. Por isso, é comum que canais do tipo sejam derrubados do YouTube.