Registro capta momento em que menina de três anos de idade foi obrigada a fumar cigarro pela mãe

Um registro captou o momento em que uma menina de três anos de idade foi obrigada pela mãe a fumar um cigarro no Chile.

Como revelado pelo site Cooperativa, a criança, que já estava em processo de reconexão após ter estado em um abrigo, foi forçada por sua mãe a fumar o tabaco em Talcahuano.

Como detalhado, a mãe gravou um vídeo do momento e o compartilhou em seu Facebook pessoal.

O pequeno vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários revoltados.

Ainda de acordo com as informações, o município de Talcahuano moveu uma ação judicial por meio do Escritório de Proteção dos Direitos da Criança (OPD).

“Para solicitar a retirada desta menor de sua casa como medida preventiva, protegendo assim seus direitos e que ela seja internada em um lar temporário “, detalhou o prefeito Henry Campos (UDI). Confira:

Com informações do site Cooperativa

