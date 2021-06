Quem são as pessoas presas e acusadas de ajudar o serial killer do DF e o que pode ter motivado esta atitude

Na última quinta-feira (26), a polícia prendeu dois homens suspeitos de terem ajudado o serial killer Lázaro Barbosa de Souza a fugir. O criminoso de 32 anos está foragido há 17 dias, em Goiás, após matar uma família inteira e cometer outros crimes no Distrito Fedearal.

De acordo com o Metrópoles, os acusados de cooperar com Lázaro são Elmi Caetano Evangelista, 74 anos, dono de uma chácara em Girassol (GO) e Alain Reis de Santana, 33, caseiro do imóvel na zona rural.

Policiais alegaram ver uma pessoa entrando na mata, enquanto Alain deixava a sede residencial. Na noite anterior, militares haviam recebido informações de que o proprietário da fazenda não havia autorizado a entrada dos policiais em sua propriedade rural.

O jornal aponta que ao indagarem Alain sobre quem era aquela pessoa, ele afirmou ser Lázaro Barbosa. Um vídeo do momento da prisão de Elmi Caetano foi divulgado nas redes sociais.

O caseiro poderia ter relatado que o criminoso estava pernoitando na fazenda há mais de cinco dias e que o viu diversas vezes, inclusive portando uma espingarda e um telefone da marca Samsung.

A razão teria sido motivada porque a mãe de Lázaro Barbosa trabalhou como caseira para Elmi que ajudava financeiramente a família do foragido quando ele estava preso.

Alain disse que chegou a ouvie Elmi Caetano gritando em direção à mata: “Vem almoçar, Lázaro!”. E, à noite, quando se ausentavam, o dono da fazenda gritava: “A porta vai ficar aberta!”.

Confira mais:

A defesa apontou que os homens nunca encontraram o maníaco e negou o envolvimento com o caso.

Na quinta-feira, o Secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda, informou que o serial killer Lázaro Barbosa poderia ter saído do perímetro de buscas definido pela polícia, embora seja muito difícil afirmar.