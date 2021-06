Vídeo registra ataque mortal de grupo de cães selvagens à impala que estava grávida; assista

Este é o típico vídeo com um registro em que as imagens podem ser consideradas fortes para alguns. De toda forma, cabe ressaltar que representa o modo como funciona a vida selvagem, ou seja, de como as espécies se comportam para assegurar a sua sobrevivência.

Na gravação, que tem repercutido e já somam mais de 950 mil visualizações, é possível ver como um grupo de cães selvagens atacam uma impala que estava grávida.

Ao analisar as imagens, pode-se acompanhar ainda como os cães retiram o filhote de dentro da barriga do antílope e o devoram logo em seguida.

Internautas reagiram ao vídeo

Isso mesmo! Além das milhares de visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Bom, isso nunca vai sair da minha cabeça agora”;

“Veja que esta seria a pior maneira de morrer. Comido vivo, literalmente assistindo seu predador arrancar pedaços de você e engoli-los. A invés de ser morto de outra forma que não esta”;

“Definitivamente, a morte natural mais brutal que já vi!”.

E então, está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

