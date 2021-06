Vídeo mostra momento em que YouTuber distraído é picado por cobra venenosa

O YouTuber Steven Johnson estava gravando um vídeo no parque Marshy Point Nature Center, em Baltimore, nos Estados Unidos, quando foi surpreendido por uma cobra venenosa.

De acordo com a CBS, ele estava em busca de cobras, mas acabou sendo “encontrado” primeiro, levando uma picada de uma serpente-mocassim-cabeça-de-cobre, cujo veneno é tóxico e ataca o sistema circulatório das vítimas.

Ao andar pela trilha, ele logo grita repentino: “Oh, não, não, não, não, não é bom, não é bom”, apontando a câmera para sua panturrilha, onde havia duas marcas de presas.

“Eu senti como se tivesse batido em um arbusto espinhoso como se algo tivesse acabado de atingir minha perna e eu olhei para baixo e vi uma cobra”, disse Johnson.

No vídeo, Johnson pediu ajuda a um caminhante próximo e filma toda a ação de primeiros socorros.

“É a primeira picada de cobra nos parques do Condado de Baltimore em cerca de 20 anos. Embora estas cobras sejam encontradas em todo o estado de Maryland, as pessoas realmente não as veem com muita frequência”, explicou Ben Porter, gerente dos parques.

Por sorte, Steven provavelmente sofreu de uma picada seca, na qual a cobra não libera nenhum veneno, pois se o veneno fosse injetado, a dor seria intensa.

Confira mais:

Especialistas apontam que é preciso dar espaço para estas cobras, que atacam apenas quando se sentem ameaçadas.

Ao caminhar pela natureza, é importante também estar atento a caminhada para ver onde pisa.

Na Geórgia, Maisy Lamica, uma menina de 6 anos, não teve a mesma sorte e foi picada repetidas vezes por uma cascavel esta semana. A criança entrou em entrou em choque anafilático e ficou hospitalizada em estado grave.

“Ela finalmente está estável, ela é capaz de comer. A perna dela ainda parece meio estranha, mas ela foi mordida por uma cobra três vezes”, revelou a mãe da menina, que publicou nas redes sociais seus primeiros passos após o acidente.