Fotos: o misterioso ‘poço do inferno’ sem fim que surpreendeu geólogos no Iêmen

É tudo um mistério! O grande buraco de Barhout, popularmente conhecido como “poço do inferno”, fascina os geólogos e moradores.

O buraco gigante está localizado no Iêmen (país localizado no oriente médio), próximo à fronteira com Omã, tem 30 metros de largura.

Como detalhado pelo site Meganoticias, estima-se que o poço tenha entre 100 e 250 metros de profundidade.

Segundo a crença local, foi criado para servir de prisão para demônios, uma superstição reforçada pelos odores nauseantes que emanam de suas profundezas.

A história rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“É muito profundo. Nunca chegamos ao fundo deste poço, pois há pouco oxigênio e nenhuma ventilação”, disse Salah Babhair, diretor-geral da autoridade local responsável pelo estudo dos recursos geológicos e minerais. Confira:

