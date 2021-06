Fotos: estranha e densa nuvem branca invade ruas e gera medo entre moradores na Argentina

Uma estranha e densa nuvem branca invadiu ruas e gerou medo entre moradores na Argentina nesta semana.

O fenômeno raro aconteceu na região argentina de Tucumán, como detalhado pelo site Meganoticias.

O fato fez com que o trânsito ficasse suspenso no local, devido à densidade da nuvem não permitiu ver a rua.

Diante do “nevoeiro” inusitado, os moradores dessa área começaram a fazer upload de vídeos e fotos relatando o fenômeno nas redes sociais, gerando o alerta do restante da população.

Estranha e densa nuvem branca invade ruas e gera medo entre moradores na Argentina

Como revelado pelo site, o fenômeno ocorreu devido à quebra de uma válvula de oxigênio de um hospital, que provocou a fuga e gerou uma enorme nuvem.

“Com as baixas temperaturas e após o carregamento do tanque, foi ativado o sistema de segurança do equipamento, o que levou a uma vaporização do oxigênio, gerando a nuvem”, explicou o estabelecimento. Confira:

