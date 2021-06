Vídeos mostram últimas buscas de meninos desaparecidos há 75 dias na floresta amazônica

As buscas pelos adolescentes Renato Siqueira de Jesus e Fabrício Barbosa, de 13 e 14 anos, desaparecidos desde 8 de abril na floresta amazônica em Calçoene, no extremo norte do Amapá, tiveram novos vídeos revelados.

Rafael Cambraia, um dos líderes da equipe de busca – formada por populares, amigos e mateiros – fala sobre a situação difícil e lamentou a retirada mais uma vez da equipe de Bombeiros que ajudou na operação recentemente.

“Agradecer a equipe dos Bombeiros Militar que esteve com a gente até aqui, foram guerreiros e mesmo com suas limitações hierárquicas lutaram o quanto puderam para permanecer, Infelizmente não se sabe direito os motivos, mais ontem saíram das buscas pela segunda vez, é complicado quando se é de família pobre e não se tem apadrinhamento político neste estado, alô Governantes poderiam se explicar pelo menos?”, escreveu em 9 de junho no Facebook.

Por meio das redes sociais, a equipe de busca atualiza a população com vídeos mostrando vestígios e a ação dos voluntários para encontrar os adolescentes que desapareceram após sair para colher açaí na mata. Os jovens se conheceram no mesmo dia em que nunca mais foram vistos.

“As crianças continuam vivas, ficou constatado que os garotos tem se alimentado de frutas nativas como açaí, bacaba, pepino do Mato, Palmito, Inajá, Tucumã e muitas outras, além de estarem bebendo bastante água nos igarapés da região, porém eles estão se escondendo das equipes de buscas”, escreveu Cambraia.

Ele explica que é possível que os jovens fujam dos locais próximos às equipes por medo. Além de explicar que eles podem ter entrado em estado psicótico, características comuns em pessoas perdidas no mato por um grande período de tempo.

“Vivendo nas condições que essas crianças estão vivendo, devido a esses fatos, a estratégia agora não é mais BUSCAS e sim CAPTURA”, explicou, contando que a última estratégia consistiu em fazer cercos para encurralar os meninos.

A última atualização do caso aponta que apenas 7 voluntários continuam as buscas, afetada pela baixa condição financeira dos familiares e diminuição das doações.

É importante recordar que os familiares e as equipes de busca precisam de doações para continuar a procura dos jovens.

Pix: 756.268.292-53

Maiores informações: 98420-3784

Ponto de arrecadação em Macapá: Av. Pedro Baião, 1501, Trem

