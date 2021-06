Vídeo registra momento em que elefante invade cozinha de residência em busca de comida; assista

Como você reagiria se fosse despertado por um elefante e em especial, com o animal derrubando a parede de sua cozinha? Se você tem dúvidas ou prefere não arriscar em sua resposta, um vídeo divulgado recentemente no YouTube mostra uma “surpresa” que uma moradora da Tailândia teve.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal The Guardian, Ratchadawan Puengprasoppon [a moradora] revelou em entrevista que estava dormindo quando escutou um forte barulho e ao chegar em sua cozinha identificou a enorme cabeça do animal, que pegou os mais variados itens.

Embora o susto e a situação evidentemente atípica para muitos, segundo informações levantadas, esta não é a primeira vez que o animal, conhecido como Boonchuay e que mora no parque nacional Kaeng Krachan, visita a vila.

Em entrevista, Joshua Plotnik, que é professor assistente de psicologia no Hunter College, City University of New York, e estuda a população de elefantes no Oeste da Tailândia, explicou mais detalhes sobre este evento e situações semelhantes: “Nas aldeias onde trabalho na Tailândia, os elefantes entram nas plantações dos fazendeiros quase todas as noites. Esta é uma questão realmente difícil tanto para os fazendeiros quanto para os elefantes”. Joshua acrescentou informações sobre o que pensam os moradores. “Eles estão frustrados com o que está acontecendo e realmente querem encontrar soluções para impedir isso, mas geralmente não culpam os elefantes”.

Por fim, sobre o caso do elefante Boonchuay, como é possível acompanhar nas imagens, ele voltou para a região da mata.

E então, está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

