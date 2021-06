Vídeo impressionante registra invasão de lobos-marinhos em praia turística

Inúmeros vídeos impressionantes registraram a invasão de lobos-marinhos na costa do Chile na última semana.

Como detalhado pelo canal local TVN, dezenas de mamíferos chegaram à costa da cidade de Tomé recentemente.

Como informado, a situação chamou a atenção dos moradores, pela grande quantidade de animais.

O momento também gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira registro:

Vídeo impressionante registra invasão de lobos-marinhos

No último sábado, um grupo de pescadores capturou o momento em que um grupo de leões marinhos tentou se refugiar em seu pequeno barco para evitar um ataque de orcas na região de Talcahuano.

Ainda de acordo com as informações, havia pelo menos 15 orcas na região. Confira o vídeo divulgado no Instagram:

