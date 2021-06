Vídeo impactante registra momento em que Estados Unidos testa porta-aviões com poderosas explosões

Um vídeo impactante registra o momento em que Estados Unidos testam porta-aviões com poderosas explosões em alto mar.

Como detalhado pelo site T13, a Marinha dos Estados Unidos revelou as imagens do teste de explosivos no meio do Oceano Atlântico, na costa da Flórida.

Este é um teste de resistência do porta-aviões USS Gerald R. Ford de 100.000 toneladas, que teve que suportar a detonação de mais de 18.000 quilos de explosivos que produziram um terremoto de magnitude 3,9, conforme registrado.

Os responsáveis ​​pelo teste indicaram que este tipo de prática confronta suas equipes com condições que eles poderiam encontrar durante uma batalha naval real.

Como informado, além disso, garantiram que salvaguardaram todos os requisitos ambientais.

O pequeno vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro foi feito em alto mar. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

