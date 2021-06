Vídeo com imagens fortes mostra grupo de leões devorando búfalo; assista

Compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, um vídeo traz um exemplo claro de como funciona a vida selvagem e de como as espécies se comportam para assegurar a sua sobrevivência.

Se você ficou curioso, a gravação, que em menos de um dia de publicada já soma mais de 90 mil visualizações, é possível ver como um grupo de leões devora em conjunto um búfalo.

Ao analisar as imagens, que impressionaram os internautas, pode-se acompanhar como os felinos já têm um “trabalho” bastante avançado e que já arrancaram inclusive parte do rosto do bovídeo.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Como sempre alertado, embora as imagens possam parecer fortes para alguns, cabe ressaltar que elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como os animais precisam se comportar para se alimentar e assegurar a sua sobrevivência.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

