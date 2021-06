Vídeo registra investida brutal de elefante contra rinoceronte e filhote; assista

Se você tinha curiosidade em saber como é o enfrentamento entre um rinoceronte e um elefante, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram Nature Is Metal mostra uma situação deste tipo e continua repercutindo.

Na gravação, que já soma mais de 800 mil visualizações, é possível ver como um elefante entra em cena e tenta atacar um rinoceronte e seu filhote

Devido ao tamanho do outro animal, como se pode analisar nas imagens, o rinoceronte desiste de tentar enfrentar o elefante e foge do local com seu bebê.

Internautas reagiram ao vídeo

Isso mesmo! Além das milhares de visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários, dentre eles:

“O elefante deveria ser o rei da selva”;

“Isso é incrível. Ambos os animais são incrivelmente terríveis”;

“Não brinque com elefantes”.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

