Vídeo registra momento angustiante em que mergulhadores se salvam de possível ataque de orcas assassinas

Um vídeo registrou um momento angustiante em que mergulhadores se salvam de um possível ataque de orcas assassinas no Chile.

A gravação impactante foi compartilhada no YouTube pelo canal Meganoticias, como parte de uma reportagem.

Nas imagens, é possível ver as orcas assassinas (como são conhecidas popularmente) já próximas da embarcação, gerando medo entre os tripulantes.

Como revelado, um pouco antes, os mergulhadores foram retirados rapidamente, por conta do aparecimento dos animais.

O pequeno vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o caso ocorreu na cidade de Padre Las Casas. Confira o vídeo compartilhado no YouTube.

Com informações do canal Meganoticias

