Vídeo ‘assombroso’ registra tornado misterioso que impressionou moradores no Canadá

Um vídeo ‘assombroso’ registrou um tornado, fenômeno da natureza, que impressionou moradores recentemente no Canadá.

A gravação impactante foi compartilhada no Instagram pelo site Infobae América com inúmeras reproduções.

Como revelado, um fazendeiro estava voltando para casa e na metade do caminho pegou a coluna de vento que estava se formando.

Vídeo ‘assombroso’ registra tornado que impressionou moradores no Canadá

O pequeno vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“A natureza em todas as suas variantes é sempre impressionante” e “que impressionante e assustador” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, o caso ocorreu na província canadense de Saskatchewan. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

Com informações do site Infobae América

