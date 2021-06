Um vídeo registrou o momento em que um idoso joga uma bombinha na garagem de um vizinho e sai correndo.

A gravação foi compartilhada nesta semana no Instagram pelo perfil @videoszoa e já conta com quase 700 mil visualizações.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o senhor acende o explosivo e sai correndo rapidamente.

Vídeo registra momento em que idoso joga bombinha na garagem de vizinho e sai correndo

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Não tou acreditando que ele fez isso” e “e eu achando que ele tinha tocado a campainha” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, o incidente provocou danos no local. Confira o vídeo compartilhado no Instagram:

