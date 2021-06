Skincare: Você usa protetor solar mas não sente os efeitos? Você pode estar aplicando errado

Diferente de hidratantes e séruns, o protetor solar precisa ser aplicado obedecendo uma técnica para que seja realmente efetivo. Confira.

A aplicação do protetor solar todos os dias faz parte da rotina de skincare de muitas pessoas. Mesmo em dias nublados, a aplicação deste produto faz com que sua pele esteja protegida contra os efeitos danosos do Sol. Isso porque, tanto no inverno quanto no verão, a radiação solar continua existindo.

“É bom lembrar que se a pessoa pratica esportes de inverno, precisa redobrar a atenção, pois uma superfície com neve pode chegar a refletir até 80% dos raios solares. É importantíssimo o uso do filtro solar, além de óculos escuros”, destaca a dermatologista Ana Paula Fucci em entrevista à Marie Claire.

“O sol emite dois tipos de radiação: raios UVA e UVB. Os raios UVA contribuem para os sinais de envelhecimento da pele, como rugas e flacidez. Os raios UVB são mais cancerígenos e frequentemente responsáveis ​​por queimaduras solares. Os raios UVA também tornam os raios UVB mais reativos, portanto, combinados, os dois podem ser mortais”, explica Cynthia Cobb enfermeira especializada em saúde feminina, colunista da Healthline Media.

Mas, ao contrário de outros produtos de beleza, como hidratantes e séruns, que podem ser aplicados e são absorvidos pela pele em alguns segundos, o protetor solar requer uma técnica para ser aplicado. “É importante aplicar o FPS e fazer isso da maneira certa para garantir que você obtenha a proteção que você acha que está recebendo”, disse a Dra. Emma Cunningham, especialista em estética e pele à Glamour britânica.

Aplique o protetor solar de forma separada pela manhã

Apesar de muitos produtos de skincare e maquiagem contenham FPS, os especialistas alertam que isso não é suficiente para fornecer proteção suficiente para a pele. A dermatologista consultora da Garnier, a Dra. Justine Kluk, explica: “O problema principal é que as fórmulas hidratantes com FPS, por exemplo, têm menos probabilidade de ser resistentes à fricção do que um protetor solar e podem ser aplicadas com muito menos espessura. Por essas razões, eles não oferecem o mesmo nível de proteção”.

A especialista diz ainda que não aconselha que confiemos que somente a maquiagens com FPS vai proporcionar a proteção que precisamos. “Eu não aconselho o uso de maquiagem como sua única forma de FPS. Não aplicamos esses produtos em uma camada espessa ou mesmo o suficiente para chegar perto do nível de proteção necessário. A maquiagem com FPS deve ser pensada como a cereja do bolo, não o evento principal”, acrescenta a Dra. Justine Kluk.

Escolha protetores com FPS superior a 30

“Eu sempre aconselho usar um SPF 50, mas pelo menos você deve usar um SPF 30. Sabemos que muitas vezes não aplicamos tanto quanto deveríamos e com a regularidade que deveríamos, por isso é importante escolher fatores elevados para proteção máxima”, disse a Dra. Emma Wedgeworth, dermatologista consultora para Heliocare.