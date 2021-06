Vídeo registra dramático resgate de elefante preso em buraco; gesto ‘inesperado’ do animal comoveu usuários

Um vídeo registrou um dramático resgate, feito com muito cuidado, de um elefante que estava preso em buraco na Índia.

A gravação foi compartilhada recentemente nas redes sociais, como detalhado pelo site CNN.

Nas imagens, é possível ver que os guardas utilizam uma retroescavadeira para o resgate.

A imagem emocionou os usuários pelo gesto de gratidão que o animal tinha para com aqueles que o ajudaram.

Reprodução

Vídeo registra dramático resgate de elefante preso em buraco;

O pequeno vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos internautas impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o caso ocorreu no estado indiano de Karnataka. Confira o vídeo compartilhado no YouTube.

