Vídeo com imagens fortes registra luta por sobrevivência de zebra ao ser atacada por crocodilo; assista

Compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram Nature Is Metal, um vídeo traz mais um registro de como funciona a vida selvagem e de como os animais precisam se comportar para garantir a sobrevivência.

Se você está curioso e quer saber o motivo, no registro, que em pouco tempo de publicado já soma mais de 1 milhão de visualizações, é possível ver como uma zebra tenta a todo o custo escapar do ataque de um crocodilo.

Embora pareça quase que imóvel de início, ao desenrolar do vídeo, pode-se notar que a zebra tenta morder o réptil para escapar de seu ataque.

Por fim, após bastante insistência e uma pata visivelmente machucada, a zebra consegue fugir e se juntar ao seu grupo.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Como sempre alertado, embora as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para assegurar a sua sobrevivência.

Fique atento também e lembre-se que caso identifique em alguma situação um animal selvagem, o correto é manter distância e acionar o serviço de proteção de sua cidade.

E então, quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

