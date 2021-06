Cenas fortes: vídeo chocante registra momento em que motorista atropela três vezes cachorro que estava deitado na rua

Um vídeo chocante registrou o momento em que um motorista atropela três vezes um cachorro que estava deitado em uma rua no Chile.

A gravação impactante foi compartilhada no Instagram pelo site PRCL Prensa Chilena e já conta com quase 250 mil visualizações.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o condutor da marcha ré, aparentemente de forma intencional.

Como revelado, gerando muita revolta. O caso já foi denunciado na polícia local, sendo investigado neste momento.

Reprodução Instagram

O pequeno vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o caso ocorreu na cidade de Padre Las Casas. Confira vídeo compartilhado no Instagram (cenas fortes:):

Com informações do site PRCL Prensa Chilena

