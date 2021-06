Vídeo registra perseguição desesperadora de elefante a carro com turistas em safári; assista

Quando um indivíduo busca um passeio em um safári, o seu objetivo principal é o de ter imersão em um ambiente com animais e ter uma ideia de como funciona a vida selvagem, certo? De toda forma, ninguém espera ser perseguido durante uma visita, não é mesmo? E se você está curioso, um vídeo divulgado pelo perfil do Instagram Nature is Metal traz um exemplo desta situação.

Na gravação, que já soma mais de 160 mil visualizações e curtidas, é possível ver como um carro com turistas é perseguido por um elefante durante um safári.

O que chama bastante a atenção nas imagens é o fato de que para escapar, o motorista do tour precisou conduzir o pequeno veículo de ré.

Veja também estas sugestões:

Embora o momento de tensão vivido pelos turistas, de acordo com a legenda do vídeo, o motorista, cuja identidade não foi revelada, conseguiu “tirá-los de lá com o mínimo de contato”.

Os internautas aproveitaram a oportunidade e deixaram comentários como:

“Habilidades do motorista”;

“Dê um aumento para esse homem”;

“Esse cara definitivamente dirigiu o passeio Indiana Jones”.

E então, quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?