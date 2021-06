Vídeo mostra encontro impressionante e raro com cobra venenosa do mar

Uma tarde lazer na praia acabou rendendo um encontro surpreendente com uma cobra venenosa do mar. O caso aconteceu na costa de Rhosneigr, no País de Gales.

De acordo com o Daily Star, John Meirion Griffith e seus amigos ficaram surpresos ao ver uma víbora cruzando as águas com destreza e depois desaparecendo entre as algas.

Em uma filmagem postada no Facebook no último domingo (16), John mostrou como a serpente flutuava sobre as águas.

“Sabíamos que havia muitos víboras na área de Cymyran, mas nunca em nossas vidas vimos um nadando assim no mar!”, revelaram surpresos.

Swimming adder 🐍 Publicado por John Meirion Griffith en Domingo, 13 de junio de 2021

O Dr. Wolfgang Wüster, herpetologista da Bangor University, assistiu as imagens e concordou que as cenas são “incomuns”.

“As víboras são a única cobra venenosa da Grã-Bretanha, mas não são agressivas. Na maioria das vezes, eles fogem muito antes que as pessoas os vejam. Se você encontrar uma, simplesmente dê um passo para trás, admire-a e desfrute do privilégio de ter visto este animal muito especial”, orientou o profissional.

Confira mais:

De acordo com o Woodland Trust, as víboras são consideradas criaturas tímidas que se afastam naturalmente dos humanos.

“É raro os víboras picarem pessoas, mas isso pode acontecer se humanos tentarem segurá-los ou pisar acidentalmente neles. Picadas dessas cobra raramente são fatais, mas podem ser muito dolorosas”, afirmou.