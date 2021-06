Vídeo impactante registra momento em que jovem dentro de carro em movimento tenta soltar ‘foguete’ e situação acaba terminando em pânico

Um vídeo impactante registrou o momento em que um jovem, dentro de um carro em movimento, tenta soltar um foguete e a situação acaba terminando em pânico.

A gravação foi compartilhada recentemente pelo perfil especializado @rolealeatorio no Twitter.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o jovem (com outros amigos) tenta acender o fogo de artifício.

Com o teto solar do carro parcialmente aberto, a situação acaba saindo do controle e não terminando como planejado.

O pequeno registro assustador rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

A gravação já conta com quase 90 mil reproduções. Confira vídeo compartilhado no Twitter:

os menino é talentoso pic.twitter.com/dsATXBBKFF — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) June 14, 2021

