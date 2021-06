Vídeo perturbador registra grave acidente de moto contra veículos parados após outra ocorrência em rodovia

Um vídeo impressionante registrou, recentemente, um grave acidente de moto contra veículos parados após outra ocorrência em uma rodovia no Chile.

A Fundação Emília do Chile publicou o vídeo de alerta nas redes sociais nesta semana, como detalhado pelo site local T13.

Nas imagens, se observa um grave acidente de moto contra veículos parados. Outro motociclista também sobre uma queda no mesmo local.

“Sejamos responsáveis ​​na estrada”, escreveu a fundação que acompanha as vítimas de acidentes. O registro impactante foi captado por uma câmera instalada em um painel de outro veículo.

O pequeno vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o acidente ocorreu no dia 13 de junho em Santiago. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

