Vídeo registra momento surpreendente em que pato escapa de ataque de jacarés; assista

Qual a probabilidade de um pato sobreviver em um recinto repleto de jacarés? Se for levado em consideração o histórico de ataques destes répteis, possivelmente a sua resposta seja “pequena”, não é mesmo? E caso tenha ficado curioso, um vídeo compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page traz um exemplo desta situação.

Na gravação, que tem repercutido e conta com milhares de curtidas, é possível ver a ave caminhando aparentemente tranquila perto dos jacarés, quando é surpreendida por dois ataques seguidos.

Embora as investidas dos répteis contra a ave, ao que se pode notar, nesta situação o pato conseguiu escapar de seu predador.

Você pode se interessar por:

Internautas reagiram ao vídeo

Além das curtidas, a gravação recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Quando um membro de uma gangue rival entra no bairro errado”;

“Esse pato nem está tentando ser discreto”;

“Os patos ainda podem voar, certo?”;

“Aquele pato estava brincando de galinha”;

“Eita! Ainda bem que se safou”;

“Pato bravo”.

Preparado para ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Veja também estas sugestões: