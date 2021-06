Vídeo registra homem navegando em rio repleto de jacarés; assista

Você teria coragem de navegar por um rio repleto de jacarés? Caso tenha dúvidas sobre esta pergunta, um vídeo compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page mostra uma situação ocorrida no Brasil e que tem repercutido entre os internautas.

Para quem ficou curioso, a gravação, que em menos de um dia já ultrapassou as 260 mil visualizações, é possível ver um homem navegando por um rio com diversos jacarés.

Ao analisar as imagens, pode-se escutar o homem, cuja identidade não foi revelada, dizer: “Isso aqui é o pantanal do Mato Grosso”.

Internautas reagiram ao vídeo

Isso mesmo! Além das visualizações, a gravação recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Como há comida suficiente para todos eles?”;

“E se eles virassem o barco de cabeça para baixo e fizessem você cair?”;

“O Brasil não é para amadores”;

“Imagine cair acidentalmente neste rio”;

“O rio da morte”;

“Não caia nesse rio”.

E então, ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

