Vídeo flagra racismo no Leblon: Jovem é acusado injustamente de roubo por casal e expõe situação nas redes sociais

No fim da tarde do último sábado (12), dia dos namorados, o instrutor de surf Matheus Ribeiro, denunciou um episódio de racismo no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o portal Estados de Minas, um casal de jovens brancos insinuou que o jovem teria furtado a bicicleta da menina.

Confira o desabafo que se tornou trend no Twitter:

O portal de jornalismo antirracista, Notícia Preta, publicou um vídeo que mostra a revolta do jovem que foi acusado injustamente.

Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, várias pessoas se indignaram, entre elas Breno Laerte, ativista, professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Continuem expondo a foto desses racistas. Tem que se ferrar e muito!”, escreveu ao compartilhar as imagens.