Vídeo registra fenômeno impressionante no céu que intrigou moradores em zona costeira

Um vídeo registrou um fenômeno impressionante no céu que intrigou moradores em uma zona costeira.

A gravação impressionante foi compartilhada recentemente pelo perfil ‘@konstructivizm’ no Twitter.

Nas imagens, é possível ver o fenômeno no céu, com uma formação estranha de nuvens.

Como revelado, trata-se de uma nuvem tsunami, que apesar de ser algo comum, sempre impressiona quando aparece.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

No entanto, não foi informado o local do registro. Confira vídeo compartilhado no Twitter:

Tsunami cloud

Tsunami cloud

by jahiro-ko8

