Vídeo impactante mostra como gnu sobrevive ao ataque de crocodilos e hipopótamos; assista

Você já imaginou uma cena em que um gnu escapa do ataque de crocodilos e hipopótamos? Caso sua resposta seja não ou tenha dúvidas, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram Nature Is Metal mostra uma situação deste tipo, que parece improvável, mas que acabou acontecendo.

Na gravação, que já soma mais de 950 mil visualizações, é possível ver que um grupo de gnus está tomando água, quando um deles é atacado por um crocodilo. Ao que se pode perceber e uma forma de ataque clássico destes répteis, o boi-cavalo (nome como também é conhecido o gnu) é arrastado para a água.

Ao analisar as imagens, é possível ver que em um determinado momento o ataque dos crocodilos é interrompido por diversos hipopótamos que estão no local. Em um dos trechos da gravação pode-se notar ainda um dos hipopótamos tentando morder o gnu.

Por fim, embora esteja com a pata traseira evidentemente machucada, ao que se pode ver, o gnu conseguiu sair vivo do lago.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Isso mesmo! Como sempre alertado, embora as imagens possam parecer fortes, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como os animais precisam agir para assegurar a sua sobrevivência.

E então, está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

