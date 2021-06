[SUSTO] Foto registra presença de fantasma em festinha de amigas

Seria somente uma festinha entre amigas, se um fantasma não tivesse resolvido aparecer na foto. Foto intriga os usuários do Facebook.

Uma foto tem intrigado os usuários do Facebook. Rebecca Glassborow mora em Coventry, na Inglaterra, e reuniu as amigas em casa. Como é de praxe entre muitos grupos de amigos, elas resolveram fazer uma foto para guardar uma recordação do momento.

O problema é que elas notaram que, atrás do grupo, estava a figura de uma mulher. O grupo pode ser visto levantando um copo e sorrindo para a foto, mas atrás deles parece haver uma figura pálida, aparentemente com traços distintos de olhos, nariz e boca.

A foto registrou a figura de uma mulher fantasmagórica com longos cabelos castanhos e Rebecca disse ao Daily Mirror que está convencida de que o prédio onde mora está assombrado.

Para aumentar ainda mais o medo, ela escutou um boato de que alguém havia morrido no banheiro do apartamento onde a foto foi tirada. Ela disse ao Daily Mirror que está apavorada e que tem tido pensamentos à noite sobre vultos escuros entrando em seu quarto.

“Enquanto estou na cama, penso em vultos sombrios no apartamento e entrando no quarto, isso me passou pela cabeça um pouco e me mantém acordada por muitas noites. Desde que tiramos aquela foto, acho que o prédio está assombrado. Foi algo que, definitivamente, mudou minha opinião sobre os apartamentos nos quais moramos”, disse ela.