A transformação impressionante de uma mulher que deixou as drogas e conseguiu mudar sua vida

Ginny Burton compartilhou sua história para mostrar como é possível sair do mundo das drogas e o quanto esse trabalho duro causou mudanças positivas em sua vida.

De acordo com a ABC, a estadunidense que hoje tem 48 anos, começou a usar maconha aos seus anos de idade e metanfetamina aos 12 e passou toda a sua infância dessa forma, pois sua mãe era traficante e tinha problemas mentais.

Nascida em Tacoma, em Washington, Ginny foi parar na prisão por uma série de assaltos à mão armada e fotos mostram a situação de dependência e debilidade física em que ela estava.

Aos 23 anos, ela deu à luz dois filhos. De acordo com relatórios da polícia, ela estava em um relacionamento abusivo e havia se tornado viciada em heroína, por isso perdeu a guarda das crianças.

“Quando você está preso na rua e cheira a fezes e não tomou banho, e você não pode fazer isso em um serviço social durante o horário de trabalho porque está muito ocupado tentando alimentar seu vício, e seu vício é maior do que você… E você já comprometeu a sua integridade várias vezes e várias vezes, e está começando a ser vítima de gente na rua… você está desesperada”, disse a mulher.

“Você não pode suportar sua vida. Você prefere estar morta do que viva. Passei a maior parte do meu vício desejando que alguém me matasse”, desabafou.

Confira mais:

Em 2012, Ginny foi presa por bater um caminhão roubado em uma árvore durante uma perseguição policial. Ele encarou o fato como um alerta e, sentada no camburão, ela decidiu fazer uma mudança radical. Depois de um programa de drogas ordenado pelo tribunal, ele começou a ter aulas na universidade.

Ele disse que seu tempo no South Seattle College em Washington a fez perceber o quanto de sua vida foi desperdiçada. E descobriu que tinha o dom de estudar e também gostava disso.

Ela se transferiu para a Universidade de Washington, onde estudou Ciência Política e foi nomeada bolsista Truman 2020 por Washington graças ao seu bom desempenho acadêmico. Ginny se formou aos 48 anos.

Agora ela espera que sua história de vida possa servir de inspiração para outras pessoas que lutam contra o vício.