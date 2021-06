Vídeo registra perseguição e ataque de leoa a antílope; assista

Compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram Nature is Metal, um vídeo traz mais um registro de como funciona a vida selvagem. Para quem está curioso, as imagens mostram a perseguição de uma leoa a um antílope.

Na gravação, que já soma mais de 100 mil visualizações, é possível ver a felina correndo atrás do topi (antílope das savanas da África subsaariana), até que em um momento consegue alcançá-lo e então protagonizar seu ataque.

Embora o vídeo tenha um corte em um determinado momento, encarando o histórico de situações semelhantes, dificilmente o antílope conseguiu escapar.

Você pode se interessar por:

Lembre-se disso!

É importante reforçar que como sempre alertado, este é apenas um registro da vida selvagem e de como os animais precisam se comportar para garantir a sobrevivência e alimentos.

Lembre-se também que caso se depare com uma espécie selvagem, o correto é não se aproximar e acionar o serviço de proteção animal, que irá acolhê-lo e direcioná-lo para o local adequado.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?