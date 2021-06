Vídeo impactante registra momento em que tubarão ataca polvo gigante, que se defende, em uma luta brutal

Um vídeo impactante registrou o momento em que um tubarão ataca um polvo gigante, que se defende, em uma luta brutal.

A gravação impressionante foi compartilhada pelo canal ‘Caters Clips’ no YouTube.

Nas imagens, é possível ver o momento que um tubarão faminto avistou um polvo no fundo do oceano.

Como revelado, o predador mordeu a cabeça do polvo e engoliu o corpo inteiro. O registro foi captado por mergulhadores.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, a gravação já conta com mais de 2 milhões de reproduções na plataforma.

O vídeo foi registrado no ano passado, no entanto, voltou a circular pelas redes novamente. Confira vídeo compartilhado no YouTube:

