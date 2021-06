Vídeo chocante registra momento em que mulher sofre violento ataque transfóbico por três pessoas

Um vídeo chocante registrou momento em que mulher sofre violento ataque transfóbico por três pessoas no Chile. O caso aconteceu nesta semana, como detalhado pela entidade Movilh.

Como informado, além de tratá-la como “bicha”, “suja” e “bastarda”, bateram nela com os pés, punhos e paus na frente de sua casa, no municipío de Vilcún, Região de La Araucanía.

Os fatos ocorreram na segunda-feira (7), na frente da residência que Desthiny Camila Ignacia Cruz Conejeros divide com seu pai e seu companheiro.

A mulher detalhou que há meses os agressores, dois homens e uma mulher, a insultam dizendo e gritando o nome que lhe atribuíram ao nascer, além de tratá-la como “bicha”, “safada” e “safada”.

“Os abusos, nos explicou Desthiny, aumentaram quando ela decidiu ocupar para seu negócio, uma frutería, uma parte dos fundos de sua casa que antes os agressores tinham arbitrariamente à disposição. Embora Desthiny tivesse um quiosque, devido à crise econômica causada pela pandemia, teve que fechá-lo e iniciar uma nova etapa em sua própria casa. Os agressores a impediram de continuar com seu empreendimento, agredindo-a e insultando-a por causa de sua identidade de gênero ”, disse o líder do Movilh, Rolando Jiménez.

Violento ataque transfóbico

Tudo desencadeou a violenta agressão em 7 de junho. “Desthiny foi espancada por três pessoas batendo com os pés, punhos e paus, o celular dela se quebrou, eles tentaram bater com a cabeça dela em uma porta e a arrastaram pelo chão, como pode ser visto no vídeo. Só a ajuda do companheiro evitou que a violência tivesse repercussões ainda mais graves ”, acrescentou Jimenez.

Como revelado pela entidade, devido aos abusos, o Ministério Público de Temuco ordenou medidas de proteção.

“Repudiamos todo tipo de violência, principalmente quando é motivada ou cruzada pela identidade de gênero das pessoas, como aconteceu com Desthiny. Toda nossa solidariedade para com ela e sua família ”, concluiu Jiménez, especificando que a pessoa afetada está recebendo orientações. Confira vídeo (imagens fortes):

Texto com informações do Movilh Chile

