Vídeo mostra luta por sobrevivência de javali ao ser atacado por leão; assista

Quando pensamos em vida selvagem, para as espécies vale quase tudo para tentar sobreviver. E se você ficou curioso, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram The Real Nature Page traz um registro de como funciona o reino animal.

Ao analisar as imagens, que já somam mais de 160 mil visualizações, é possível ver o momento em que um leão ataca um javali. Pode-se notar ainda que há um instante em que o javali tenta escapar, lutando por sua sobrevivência, porém o felino consegue detê-lo, deixando sem movimentos.

Embora todas as tentativas, inclusive vendo as patas do javali se moverem, em um sinal como se o animal tentasse escapar, ao que se pode ver, desta vez o leão levou a melhor e garantiu a sua presa.

Fique ligado: vídeo é apenas um registro da vida selvagem

É isso aí! Como sempre alertado, embora as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro do reino animal e de como as espécies se comportam para assegurar a sua sobrevivência.

Lembre-se também que caso se depare com um animal selvagem em alguma situação, você não deve se aproximar e acionar imediatamente o serviço de proteção, que irá acolhê-lo e direcioná-lo para o local adequado.

Preparado para ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

