Vídeo registro momento em que bisão passa perto de veículo e impacta passageiros; assista

Compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, um vídeo mostra como a vida selvagem pode ainda surpreender e trazer momentos impactantes.

Para quem está curioso, a gravação, que em pouco tempo de publicada já soma mais de 95 mil visualizações, mostra o momento em que um bisão corre rapidamente próximo a um veículo que está com várias pessoas dentro.

Ao analisar as imagens, é possível notar o quão impactadas as pessoas estão com a proximidade do animal. De toda forma, embora a tensão que esta situação possa causar, ao que tudo indica, tudo terminou bem.

Internautas reagiram ao vídeo!

Isso mesmo! Além das milhares de visualizações, a gravação recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Por um momento pensei que o bisão fosse virar alguma coisa com aquela carga”;

“Que criatura linda”;

“Este vídeo sempre será meu favorito”;

“Força incrível”;

“Prendi a respiração por alguns segundos”;

“Só estou indo para uma corrida leve. Não se importe comigo”.

E então, está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

