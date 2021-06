Vídeo registra momento em que crocodilo ataca presa que se alimentava tranquilamente em galho; assista

Você já assistiu a algum vídeo com um registro da vida selvagem em uma cena que envolve um crocodilo? Se a resposta para esta pergunta é sim, possivelmente deve saber o quão ágil este animal é quando o tema é atacar suas presas, não é mesmo?

E para quem ficou curioso, uma gravação compartilhada pelo perfil do Instagram The Real Nature Page traz justamente uma situação deste tipo. No registro, que já superou as 190 mil visualizações, é possível ver que um capromyidae (que é uma espécie de roedor) está se alimentando tranquilamente, quando é atacado pelo réptil.

Principalmente pelo tamanho do crocodilo e pela precisão no ataque, pode-se perceber que o roedor não escapou desta situação e acabou se tornando a refeição de seu predador.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Isso mesmo! Como sempre alertado, embora as imagens possam parecer fortes para algumas pessoas, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como os animais precisam agir para garantir a sua sobrevivência e alimentos.

Lembre-se também que caso se depare com um animal selvagem em alguma situação, o correto é não se aproximar e contactar imediatamente o serviço de proteção, que irá auxiliá-lo e orientá-lo de maneira adequada.

Preparado para ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

