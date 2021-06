Vídeo impressionante registra momento em que cachorro em ‘alta velocidade’ derruba homem e sai correndo

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um cachorro em ‘alta velocidade’ surpreende e derruba um homem próximo de uma faixa de pedestres.

A gravação foi compartilhada recentemente pela página ‘Rolê Aleatório’ no Twitter e já conta com quase 450 mil visualizações.

Nas imagens, é possível ver que o motorista para o veículo de cor branca em um estacionamento e logo depois desce.

Caminhando próximo da faixa de pedestres, logo depois de esperar a passagem de outro carro, o homem é surpreendido pelo animal e acaba caindo de forma perigosa.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro foi captado nesta semana. Confira vídeo compartilhado no Twitter:

