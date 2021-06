Vídeo registra momento em que urso aproveita a oportunidade perfeita para atacar e devorar alce; assista

Compartilhado pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, um vídeo que tem repercutido traz mais um registro de como funciona a vida selvagem e de como os animais aproveitam as oportunidades para garantir a sua sobrevivência.

Para quem está curioso, a gravação, que já superou as 140 mil visualizações, mostra como um urso aproveitou a situação enfrentada por um alce para assegurar a sua refeição.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que o alce aparentemente está ferido. De acordo com a legenda do vídeo, ele possivelmente deve ter sido atropelado por um carro, então aproveitando que o cervídeo não conseguia se movimentar, o urso protagoniza um ataque, garantindo assim o seu almoço.

Vale esclarecer este detalhe sobre o vídeo

É importante reforçar que embora as imagens possam parecer fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como os animais se comportam para sobreviver.

Lembre-se também que caso aviste um animal selvagem, o correto é não se aproximar e acionar imediatamente o serviço de proteção, que irá acolhê-lo e direcioná-lo para o local adequado.

Mas e então, está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

