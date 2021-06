Vídeo: Elefante esmaga capô de veículo e câmera registra desespero de motorista; assista

Compartilhado pelo canal The Sun, no YouTube, um vídeo traz o registro de uma experiência vivida por um motorista que conduzia por Hoedspruit, cidade localizada na África do Sul.

Para quem está curioso, uma gravação, que já supera as 130 mil visualizações, mostra que Norman Nukeri estava conduzindo tranquilamente, quando se deparou com alguns elefantes ainda distantes. E a situação estaria aparentemente tranquila, se não fosse o fato de que outro animal da mesma espécie aparecesse, porém desta vez, bem próximo ao veículo.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que o animal segue em direção ao veículo, contudo se detém em um primeiro momento. Mas a mesma situação não acontece pela segunda vez e é quando o elefante corre e se choca contra o carro, deixando o capô totalmente destruído.

Além do registro da parte externa, em um determinado momento do vídeo é possível ver a parte de dentro do carro e o desespero do condutor com a situação.

Embora o susto, ao que tudo indica, a situação terminou bem e o motorista escapou sem nenhum ferimento grave.

Os internautas aproveitaram a oportunidade e reagiram às imagens, deixando mensagens como:

“É uma loucura como os elefantes são fortes. Ele esmagou o capô como esmagamos uma lata de alumínio. É por isso que os leões têm medo deles”;

“O poder bruto disso, nem parecia que estava realmente tentando”;

“O poder deles é imenso. Rasgando o capô como se fosse um carro de plástico”.

E então, quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

