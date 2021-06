Vídeo: mulher encontra rastreador escondido em sua bolsa e dá alerta às mulheres: Cuidado!

A texana Sheridan Ellis viralizou no TikTok após postar um vídeo que deixou em alerta a comunidade e a polícia local.

No post, ela conta que saiu para jantar com um grupo de amigos para comemorar o aniversário de uma delas.

Sheridan disse no vídeo, que já teve mais de 190 mil curtidas, que geralmente não carrega bolsa quando sai à noite, mas naquele dia específico tinha que levar alguns enfeites e colocou tudo na bolsa.

“No final da noite, estou limpando minha bolsa e encontro isso”, diz ela no vídeo, mostrando um rastreador usado para encontrar chaves e outros objetos. Só um detalhe: o rastreador não era dela!

“Não é meu, não sei como entrou na minha bolsa. Eu imediatamente tirei a bateria”, disse.

O objeto foi encontrado antes que ela chegasse em sua casa. Rapidamente ligou para seus amigos da festa para saber se alguém era dono do dispositivo de rastreamento ou se era algum tipo de brincadeira.

LEIA TAMBÉM:

Como todos negaram, ela foi direto para a delegacia registrar um boletim de ocorrência.

“Verifique suas bolsas e fique segura lá fora”, alertou a todas as mulheres. (Com informações do NY Post)