Vídeo flagra enorme jacaré tentando arrancar perna de ‘companheiro’ em ataque brutal; assista

Para defender seu território, algumas espécies atuam de maneira bastante intensa, até mesmo com seus semelhantes. E se você está curioso, um vídeo compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page mostra uma situação deste tipo.

Com milhares de curtidas em pouco tempo de publicada, a gravação mostra um jacaré tentando arrancar a perna de seu companheiro que passa pelo local.

Ao analisar as imagens, é possível ver como tudo acontece: o alligator (nome conhecido esta espécie de jacaré) prende a pata do companheiro com a boca e gira, em um movimento como se quisesse arrancá-la.

Embora a tentativa, ao que se pode notar, o jacaré não atingiu seu objetivo final e o companheiro segue seu trajeto.

Os internautas se questionaram, por exemplo, se o segundo animal teve a pata quebrada, contudo não há detalhes revelados sobre esta pergunta.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Isso mesmo! Como sempre alertado, embora as imagens possam parecer fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como os animais precisam se comportar para assegurar a sua sobrevivência.

E então, quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. ( Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

