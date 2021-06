FOTO: rata africana gigante se aposenta e é condecorada por ‘bravura’ no Camboja

Especialista em detectar minas, uma rata africana gigante se aposentou e foi condecorada por ‘bravura’ no Camboja.

No total, foram detectadas 71 minas e 38 munições que não explodiram, como detalhado pelo site Meganoticias.

Após cinco anos de serviço, Magawa, está se aposentando. Em homenagem a todas as vidas que salvou e ao bom atendimento prestado, chegou a receber um prêmio recentemente.

Nos últimos cinco anos, Magawa ajudou a limpar cerca de 225.000 m2 de terreno, aproximadamente 42 campos de futebol, segundo a ONG, que fez o treinamento de um ano na Tanzânia, país de origem.

Para detectar dinamite, o roedor sabe que precisa mover a Terra para alertar os humanos sobre sua descoberta.

Como detalhado, Magawa, em particular, mede 70 centímetros, por isso pode inspecionar uma superfície equivalente a uma quadra de tênis em 30 minutos, tarefa que levaria um humano com um detector de metais quatro dias.

Ainda de acordo com as informações, um grupo de cerca de 20 ratos especialmente treinados acaba de chegar ao Camboja e iniciará sua missão no país para detectar minas. Confira:

